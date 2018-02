EUA devem receber hoje cidadão infectado por Ebola

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dois cidadãos norte-americanos que foram infectados com o vírus Ebola durante trabalho voluntário na África serão levados para uma das unidades de isolamento hospitalar mais sofisticadas ao chegarem aos Estados Unidos.

Um deles deve chegar neste sábado ao Estado de Atlanta e o outro alguns dias depois, de acordo com autoridades do hospital.

Ambos trabalhavam em um hospital na Libéria, um dos três países da África Ocidental atingidos pelo maior surto de Ebola na história. Eles viajam em um jato privado equipado com tenda portátil especialmente projetada para pacientes com doenças altamente infecciosas.

A unidade de isolamento do Hospital Universitário de Emory foi aberta há 12 anos para tratar de funcionários federais do setor de saúde expostos às doenças mais perigosas do mundo.

É a primeira vez que alguém infectado por Ebola é trazido aos Estados Unidos. Autoridades norte-americanas estão confiantes de que eles podem ser tratados sem ameaçar a saúda da população. Fonte: Associated Press.