EUA devem ser alvo de novo ataque, diz estudo É "muito provável" que os Estados Unidos sejam alvo de outro ataque terrorista similar ao de 11 de setembro de 2001 nos próximos meses, disse hoje uma companhia privada de investigações britânica. Em uma lista que avalia de maneira decrescente o risco de atentados terroristas em 186 países, os EUA figuram em quarto lugar, atrás da Colômbia, de Israel e do Paquistão, de acordo com um estudo do World Markets Research Center intitulado Índice Mundial de Terrorismo. O objetivo do índice, que será publicado amanhã, é avaliar o risco de terrorismo nos próximos 12 meses. Para elaborar a lista foram utilizados cinco critérios: a motivação dos terroristas; a presença de grupos terroristas; a escala e freqüência de ataques passados; a eficácia dos grupos para realizar os atentados e a prevenção. "Outro ataque ao estilo do 11 de setembro é muito provável nos Estados Unidos", afirmou Guy Dunn, autor do índice. "Lá, há menos redes de grupos militantes islâmicos que em outros países ocidentais, mas a ação militar contra o Afeganistão e o Iraque exacerbou o sentimento de antiamericanismo", explica.