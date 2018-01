EUA devolvem arquivos do Partido Comunista à Rússia Os EUA devolveram nesta sexta-feira alguns arquivos do Partido Comunistda soviético que foram parar em mãos americanas no final da Segunda Guerra Mundial e que forneceram valiosa informação sobre a maneira pela qual funcionava o sistema soviético. Os 541 documentos do Comitê Central do Partido Comunista russo deram valiosos detalhes sobre a repressão na União Soviética e o descontentamento inicial com o regime comunista. O embaixador americano em Moscou entregou uma das caixas com documentos ao ministro da Cultura russo, Mikhail Shvydkoi, em uma cerimônia no Ministério da Cultura. O resto dos arquivos foi entregue ao embaixador russo em Washington.