EUA devolverão Saddam ao Iraque, diz primeiro-minstro O Estados Unidos entregarão Saddam Hussein e todos os outros prisioneiros de guerra ao novo governo que assumirá o poder no Iraque dentro de suas semanas, disse o primeiro-ministro Iyad Allawi. Autoridades americanas afirmam que pretendem manter 5.000 prisioneiros, mesmo após a restauração do governo iraquiano em 30 de junho. Porém, em entrevista à TV Al Jazira, Allawi afirmou que as autoridades iraquianas receberão os prisioneiros, incluindo Saddam, juntamente com o poder sobre o país. ?Saddam e os outros serão entregues aos iraquianos?, garantiu.