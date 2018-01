EUA discordam de declaração sobre assassinato de Yassin Os Estados Unidos e a Argélia não conseguiram concordar hoje com os termos de uma declaração do Conselho de Segurança da ONU condenando o assassinato por Israel do líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, abrindo caminho para uma sessão aberta do CS. As delegações de reuniram ontem e hoje para discutir um texto feito circular pela Argélia, o único país árabe atualmente no conselho, que levaria o presidente do CS a condenar o assassinato. Mas a Argélia retirou posteriormente a declaração depois que os Estados Unidos insistiram que o texto deveria também condenar recentes atos terroristas do Hamas, disse o embaixador americano John Negroponte. "A questão essencial foi que os proponentes desta declaração não quiseram se referir ao terrorismo praticado pelo Hamas e esta é a objeção fundamental que apresentamos", explicou Negroponte. Os palestinos convocaram então uma reunião aberta do CS para discutir o assassinato de Yassin. A reunião deve ser realizada na tarde de hoje.