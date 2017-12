EUA discutirão novas ações com países do G-7 O secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, afirmou que os aliados dos EUA sinalizaram que vão cooperar no congelamento de ativos bancários relacionados com terroristas. O´Neill, que participou do pronunciamento do presidente dos EUA, George W. Bush, na Casa Branca, disse que discutirá com ministros de Finanças dos países do G-7 novas ações que poderão e deverão ser tomadas. O secretário de Estado, Colin Powell, disse que, genericamente, os EUA estão satisfeitos com o nível de cooperação que estão recebendo do mundo contra o terrorismo e identificou especificamente a colaboração dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Em relação aos sauditas, Powell disse que o governo local não rejeitou pedidos dos EUA. Ele negou notícias dando conta que a Arábia Saudita não dará permissão aos EUA para usar um comando central que seria vital para uma operação militar. Powell também observou que os Emirados Árabes romperam as relações diplomáticas com o Taleban. As informações são da agência Dow Jones.