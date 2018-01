EUA dissolvem Exército e Guarda Nacional do Iraque O administrador norte-americano no Iraque, Paul Bremer, anunciou nesta sexta-feira a dissolução do Exército iraquiano, dos ministérios da Informação e Segurança e da Guarda Republicana, tropa de elite do deposto governo do presidente Saddam Hussein. ?A coalizão criará, no futuro, um novo Exército iraquiano. É o primeiro passo para criarmos uma força nacional de defesa para um Iraque livre?, afirmou um dos subordinados de Bremer. Um prazo não foi dado, mas os Estados Unidos já afirmaram que o novo Exército terá membros da Marinha, Força Aérea e do atual Exército iraquiano que não tinham ligação com o Partido Baath, de Saddam. Antes do início da guerra, o Exército iraquiano tinha cerca de 300 mil homens. A maioria deles fugiu durante os conflitos e poucos foram capturados pelas tropas da coalizão. A decisão acontece um dia depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado o fim das sanções econômicas ao Iraque, que duravam 12 anos, e ter entregue o controle do Iraque aos Estados Unidos e Grã-Bretanha.