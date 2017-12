EUA divulgam documentos sobre prisioneiros de guerra Acossada por acusações de tolerar e estimular a tortura de prisioneiros, a Casa Branca divulgou centenas de páginas de documentos relativos ao tratamento de pessoas capturadas durante a ?guerra ao terror? do presidente George W. Bush, que disse ?nunca ordenei tortura?. Os documentos, muitos anteriormente classificados como secretos, têm origem na Casa Branca e no Departamento de Justiça. Formando um calhamaço de cinco centímetros de espessura, a papelada detalha o modo como o governos dos EUA lidou, entre janeiro de 2002 e abril de 2003, com a tarefa de definir o grau de agressividade permissível no interrogatório de prisioneiros em Guantánamo e em outros locais. Além da divulgação dos papéis, advogados do governo ofereceram longas entrevistas para tentar debelar a idéia de que o governo Bush acredita que a luta contra a Al-Qaeda justifica os maus-tratos de prisioneiros. A tortura ?contraria os valores deste presidente e desta administração?, disse o advogado Alberto Gonzales.