EUA divulgam fotos dos filhos de Saddam Os EUA divulgaram nesta quinta-feira fotografias dos filhos de Saddam Hussein para convencer o mundo de que é verdade que eles estão mortos. Os militares americanos divulgaram as fotos dos cadáveres de Uday e Qusay Hussein, mortos há dois dias durante um combate em uma mansão em Mosul, no norte do Iraque. Uma das fotos vistas pela Associated Press mostra Uday com uma barba espessa e o rosto ensangüentado. Os militares asseguram que os dois irmãos e um terceiro homem, supostamente um guarda-costas, morreram quando foram disparados mísseis contra a mansão em que estavam entrincheirados. O rosto de Qusay estava totalmente desfigurado, e também com barba. A divulgação das fotos resultou de um decisão do comando militar para convencer os céticos iraquianos de que os temidos irmãos estavam realmente mortos. Muitos iraquianos, principalmente os partidários de Saddam, achavam que a notícia da morte de ambos havia sido forjada pelos militares dos EUA para desmoralizar os oponentes à ocupação do país. O comando divulgou duas fotos de cada um dos irmãos que foram traídos por um informante iraquiano, supostamente um primo de Saddam proprietário da mansão onde eles buscaram refúgio, depois que os EUA ofereceram US$ 15 milhões por informações que levassem à captura ou morte morte de cada um deles.