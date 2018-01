EUA divulgam novas informações sobre ameaças terroristas O Departamento de Justiça e o FBI vão anunciar hoje novas informações sobre investigações de ameaças terroristas em eventos de grande concentração de pessoas ou em dias especiais, como o feriado de Memorial Day, celebrado na próxima segunda-feira. O secretário de Justiça dos EUA, John Ashcroft, e o diretor do FBI, Robert Mueller, vão conceder uma entrevista coletiva às 15 horas (de Brasília) na sede do FBI para dar detalhes sobre as ameaças. No entanto, o Departamento de Segurança Doméstica não pretende elevar o código de alerta para ações terroristas, que está atualmente no amarelo. Segundo o site do Financial Times, desde abril, o secretário de Segurança Doméstica, Tom Ridge, vêm alertando sobre potenciais ameaças durante a temporada de verão nos EUA, que é aberta informalmente pelo feriado do Memorial Day. Outros eventos que podem ser vulneráveis são o encontro do G-8, no próximo mês, em Savannah; o feriado de 4 de Julho e as convenções nacionais dos Partidos Democrata e Republicano no fim do verão no Hemisfério Norte.