EUA divulgam transmissões de rádio dos aviões de 11/9 Transmissões de rádio feitas pelos seqüestradores dos aviões usados nos ataques de 11 de setembro de 2001 foram divulgadas hoje pela primeira vez. ?Temos alguns aviões. fiquem quietos e tudo estará bem. Estamos voltando para o aeroporto?, diz um seqüestrador, supostamente o líder dos 19 terroristas, Mohamed Atta, aos passageiros do vôo 11 da American Airlines. A transmissão foi o primeiro sinal para os controladores de vôo de que o avião da AA havia sido seqüestrado. Atta dirigia-se aos passageiros, mas a transmissão foi recebida também no centro de Boston da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês). Enquanto os controladores da FAA tentavam entrar em contato com o avião, outra transmissão foi captada: ?Ninguém se mova. Tudo estará bem. Se vocês tentarem alguma coisa, colocarão a si mesmos e ao avião em perigo. Fiquem quietos?. Os controladores tentaram avisar os militares e tentaram enviar um alerta ao centro militar de Atlantic City, sem saber que a base havia sido desativada. A FAA finalmente conseguiu avisar as autoridades às 8h37. O avião havia decolado às 8h00. ?Temos um problema aqui?, disse o controlador ao Setor de Defesa Aérea do Norte-Leste. ?Temos um avião seqüestrado rumando para Nova York?. O responsável pelo Setor de Defesa se se tratava de um exercício. Jatos F-15 receberam ordens para decolar às 8h46. Quarenta segundos depois, o vôo 11 atingiu a torre norte do World Trade Center.