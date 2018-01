EUA divulgarão nova ajuda de US$ 300 mi ao Afeganistão

Os programas estão sendo lançados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.

A primeira parcela de US$ 77 milhões terá como objetivo melhorar o comércio e a sustentabilidade financeira do Afeganistão para apoiar o país na adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC) no final deste ano.

Um segundo programa de cinco anos avaliado em US$ 92 milhões tem como objetivo desenvolver uma força de trabalho mais qualificada, por meio da parceria de instituições de ensino afegãs com 10 universidades norte-americanas. Este programa entrou em vigor em 1 de Janeiro.

Avaliada em US$ 120 milhões, a terceira iniciativa vai apoiar o setor agrícola do Afeganistão, com foco em áreas como o trigo e o gado, melhorando as oportunidades de emprego e a segurança alimentar. Fonte: Associated Press.