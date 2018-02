EUA dizem que Afeganistão é maior aliado fora da Otan

A secretária de Estado Hillary Clinton fez o anúncio neste sábado, pouco depois de chegar ao Afeganistão para se reunir com o presidente Hamid Karzai. "Vemos isso como um poderoso compromisso com o futuro do Afeganistão", disse, em conferência realizada no pátio do palácio presidencial, em Cabul. "Não estamos nem imaginando abandonar o Afeganistão."

Hillary insistiu que o progresso está chegando gradativamente ao Afeganistão, mas consistentemente, depois de décadas de conflitos. "A situação de segurança está mais estável", declarou a secretária de Estado. As forças afegãs "estão melhorando sua capacidade".

Em conferência, Karzai acolheu Hillary e agradeceu os Estados Unidos por seu contínuo apoio. As informações são da Associated Press.