EUA dizem que Chávez está no rumo errado Surpreendido pelo retorno de Hugo Chávez à presidência da Venezuela depois do fracasso do golpe de Estado que deixou de condenar, o governo dos Estados Unidos enfrentou neste domingo o embaraço, exortando o líder venezuelano a tirar as lições correta do episódio. "Espero que Hugo Chávez compreenda a mensagem que seu povo lhe enviou, de que suas políticas não estão funcionando", disse a conselheira de Segurança da Casa Branca, Condoleezza Rice, no programa Meet the Press, da NBC. "Nós esperamos que Chávez reconheça que o mundo inteiro está olhando e que ele aproveite essa oportunidade para endireitar seu próprio barco, que, francamente, está indo na direção errada há bastante tempo." Quarto maior exportador mundial de petróleo, a Venezuela é um dos maiores fornecedores dos EUA. Suas relações com Washington, difíceis desde o início, azedaram de vez depois que ele criticou a campanha americana contra o terrorismo no Afeganistão, no final do ano passado. O Departamento de Estado pediu "a todos" na Venezuela "para evitar a violência e buscar maneiras de se engajar pacificamente para resolver essa crise". Num recado a Chávez, um porta-voz disse que "aqueles em posição de autoridade têm responsabilidade especial de manter a ordem e as condições necessárias para os venezuelanos trabalharem juntos para restaurar plenamente os elementos essenciais da democracia". Rice reforçou a mensagem. "Não é hora para caça às bruxas, mas para a reconciliação nacional na Venezuela, e estamos trabalhando com os nossos parceiros na Organização dos Estados Americanos (OEA) e na região para ajudar a Venezuela nessa hora difícil", afirmou ela. O secretário-geral da OEA, César Gaviria, partiu neste domingo para Caracas, em missão ordenada pelos 34 países-membros da organização numa reunião de embaixadores. O encontro, que só terminou na madrugada deste domingo, adotou uma resolução para "condenar a alteração da ordem constitucional na Venezuela" e ativou, pela primeira vez, a Carta Democrática adotada no dia 11 de setembro do ano passado, que proíbe os golpes e estabelece a "democracia representativa" como único regime político aceitável nas Américas. O retorno de Chávez ao poder esvaziou a missão de Gaviria e provavelmente tornou desnecessária a reunião. Mas a ação da OEA expôs a divisão que o episódio provocou entre os Estados Unidos, que nutre intensa antipatia pelo líder venezuelano, e os demais países da região. Pouco mais de um mês depois de a administração Bush ter comprometido sua credibilidade como defensora da liberalização comercial, impondo barreiras às importações de aço, seu apoio tácito aos golpistas e desconfianças - injustificadas, ao que tudo indica - sobre um possível envolvimento americano na tentativa de derrocada de Chávez alimentam, agora, suspeitas também em relação ao apego de Washington à democracia no continente, quando seus interesses estão em jogo. Essas suspeitas, reforçadas pelas tentativas de altos funcionários de Washington de negar que o que aconteceu em Caracas foi um golpe militar, serviram como pano de fundo para as discussões na OEA, no sábado. Diante da diposição de todos os demais países da região, inclusive México e Canadá, de repudiar a quebra da ordem constitucional na Venezuela, os representantes americanos resignaram-se desde o início das discussões a subscrever uma condenação coletiva ao golpe. Mas passaram horas tentando, em vão, dar-lhe um lugar de menos destaque na resolução e incluir uma menção à "polarização" da situação política na Venezuela nos meses anteriores à tentativa de golpe - uma maneira de justificar a intervenção dos militares e a posição da administração, segundo a qual Chávez foi o principal responsável pela crise. "Não devemos nos preocupar somente com o que aconteceu nas últimas 24 horas na Venezuela, mas nos últimos 24 meses", disse o embaixador americano da OEA, Roger Noriega, citando as investidas de Chávez contra a imprensa e outros gestos do autoritário líder populista venezuelano - um ex-coronel golpista eleito com mais de 70% dos votos em 1998. A delegação americana só mudou de tática depois que as notícias de Caracas indicaram que os adeptos de Chávez estavam retomando o controle do país. Em conversas com os demais embaixadores, Noriega disse que o retorno dos chavistas e, depois, do próprio Chávez ao poder, era a prova de que Washington não teve qualquer participação na conspiração contra o líder venezuelano. É certo que os membros da delegação americana na OEA não estavam bem informados sobre o que se passava na Venezuela. Informado por um jornalista, tarde da noite deste sábado, de que o quadro em Caracas estava se transformando rapidamente em favor de Chávez, um membro da delegação americana não conseguiu esconder sua surpresa. "De onde vem sua informação?", perguntou. Pouco depois, quando os representantes venezuelanos na OEA anunciaram que Chávez estava a bordo de um helicóptero, a caminho de Miraflores, para reassumir a presidência, um funcionário americano disse a vários embaixadores que o líder estava sendo levado de volta ao palácio presidencial para assinar sua carta de renúncia. Os Estados Unidos não foram os únicos a ficar mal na fotografia do frustrado golpe militar em Caracas. O governo conservador da Espanha, que no momento ocupa a presidência da União Européia, subscreveu um comunicado conjunto com os EUA, na última sexta-feira, culpando Chávez pela crise, e deixou de acompanhar os demais países europeus na condenação da intervenção dos militares. O secretário-geral da OEA, César Gaviria, também não se saiu bem no episódio. Ex-presidente da Colômbia, ele teve dificuldade em esconder sua preferência pelos adversários de Chávez na Venezuela e manter a posição de neutralidade que corresponde à sua função. Acabou, por isso, sendo interpelado pelos representantes da região em pelo menos dois momentos em que tentou fazer gestos de reconhecimento do breve governo provisório encabeçado por Pedro Carmona, nomeado pelos militares golpistas. Logo no início das discussões, o embaixador de Barbados, Michael King, interrompeu Gaviria, depois que o secretário-geral da OEA comunicou que havia conversado com o "presidente Carmona", em Caracas, e recebido algumas mensagens dele por fax. King lembrou a Gaviria da natureza ilegal da mudança de governo que havia acontecido na Venezuela e pediu-lhe que aguardasse a decisão da organização hemisférica antes de legitimar a administração Carmona por conta própria. Algumas horas mais tarde, o secretario-geral da OEA voltou à carga. Desta vez, comunicou que havia recebido comunicação de Caracas credenciando um novo embaixador da Venezuela junto à OEA, em lugar de Jorge Valero, o representante do governo Chávez. Desta vez, foi o embaixador do Brasil, Walter Pecli Moreira, que interveio para pedir a Gaviria que se concentrasse na questão em pauta, ou seja, a discussão da resolução ativando a Carta Democrática e condenando o golpe. O desempenho de Gaviria deixou dúvidas sobre a eficácia dos conselhos que deve dar a Chávez durante sua visita a Caracas, para que o líder venezuelano abandone seu estilo abrasivo e desagregador, modere sua atuação e busque aliados. Embora muitos dos governos da região não vejam o líder venezuelano com simpatia e compartilhem a análise de Washington, segundo a qual Chavez é, ele próprio, seu pior inimigo, a decisão coletiva de invocar a Carta Democrática e repúdiar o golpe na Venezuela "mostra o amadurecimento da consciência democrática na região", disse o embaixador barsileiro na OEA. "Como toda a reunião da OEA, esta também foi mais demorada do que precisava ser, mas marcou um momento bonito e importante de afirmação de princípios."