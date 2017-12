EUA dizem que helicóptero foi atingido por fogo inimigo A queda de um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos no Iraque na semana passada, que matou os sete tripulantes a bordo, foi causada por fogo inimigo, disse o Exército norte-americano nesta quarta-feira, 14. Isso aumenta para cinco o número de aeronaves abatidas em apenas três semanas. "Evidências preliminares indicaram que o helicóptero CH-46 Sea Knight caiu por falha mecânica. Depois de investigações posteriores utilizando todos os meios disponíveis, a causa do acidente foi confirmada como fogo hostil", disse o major Jeff Pool, porta-voz do Exército, em comunicado. O Exército dos EUA, que utiliza constantemente helicópteros para transportar tropas e equipamentos para evitar as perigosas estradas iraquianas, disse que está ajustando suas táticas por causa do alto número de helicópteros atingidos nas últimas semanas por militantes iraquianos.