EUA dizem que impedirão China de 'tomar' território em águas internacionais

WASHINGTON - O novo governo dos Estados Unidos do presidente Donald Trump prometeu nesta segunda-feira, 23, que o país impediria a China de "tomar" territórios em águas internacionais no Mar do Sul da China, algo que a mídia estatal chinesa diz que exigiria que Washington “travasse uma guerra”.

"Os EUA assegurarão que nós vamos proteger os nossos interesses lá”, disse Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, em entrevista à imprensa. "É uma questão se aquelas ilhas estão de fato em águas internacionais e não parte da China propriamente, então, sim, nós vamos garantir que vamos defender territórios internacionais de serem tomados por um país.”

Spicer estava respondendo a uma pergunta sobre se Trump concordava com comentários do seu indicado para ser secretário de Estado, Rex Tillerson, em 11 de janeiro, de que a China não deveria poder ter acesso a ilhas que construíram no disputado Mar do Sul da China.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os comentários de Tillerson na sessão de confirmação do Senado levaram a mídia estatal chinesa a dizer que os EUA precisariam “travar uma guerra” para impedir o acesso chinês às ilhas onde o país tem construído pistas para aviões e instalado sistemas de armas.

Tillerson declarou na sessão, quando perguntado se apoiava uma posição mais agressiva em relação à China: “Nós vamos ter de enviar à China um sinal claro de que, primeiramente, a construção de ilhas pare e, depois, o seu acesso a essas ilha não vão também ser permitido”./ REUTERS