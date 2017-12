EUA dizem que Saddam pode fabricar bomba atômica O secretário norte-americano da Defesa, Donald Rumsfeld, assegurou hoje que o Iraque poderá, num prazo de um ano, construir bombas atômicas como as usadas pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, Saddam Hussein dispõe de uma arsenal de cerca de 6 mil litros de antrax, informou o jornal alemão Welt am Sonntag na edição deste sábado. A informação faz parte de um conjunto de dados oferecidos por Rumsfeld a alguns membros do Congresso norte-americano. Segundo o jornal, o Iraque teria também 30 mil litros de botulina, uma toxina biológica, e seis toneladas do gás VX. O arsenal de armas biológicas de Saddam Hussein também incluiria outros gases tóxicos, como o sarin. Para o transporte destas armas químicas, o Iraque contaria com joguetes de fabricação chinesa que poderiam ser lançados pela frota de 100 aviões de caça da Força Aérea iraquiana. O jornal diz ainda que os serviços secretos dos Estados Unidos têm a informação de que cientistas da extinta União Soviética e da Coréia do Norte estariam trabalhando com as armas químicas no Iraque. Segundo Rumsfeld, objetivo de um ataque do Iraque seriam os 8 mil soldados dos Estados Unidos que estão na Arábia Saudita e em Israel.