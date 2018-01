EUA dizem que talebans mataram mais de cem civis este ano A coalizão militar dirigida pelos Estados Unidos assegurou nesta quinta-feira que os talebans mataram 106 civis afegãos este ano. Em comunicado, o tenente-coronel Paul Fitzpatrick, porta-voz da coalizão militar, afirmou que "106 civis inocentes morreram este ano em ataques de terroristas suicidas ou em atentados com bomba". "Dizem que as forças da coalizão são seus inimigos, mas todo o sofrimento está sendo causado por afegãos, são os talebans que são inimigos dos afegãos", considerou Fitzpatrick. Segundo o comando militar, na quarta-feira ocorreram dois ataques no leste do Afeganistão que provocaram a morte de quatro civis. Na província de Khost, um atentado suicida matou um professor e um soldado afegão, enquanto em Paktika uma equipe de segurança privada sofreu um ataque com uma bomba acionada a distância. Duas pessoas morreram. Segundo o comandante Fitzpatrick, "as forças afegãs e da coalizão se expõem todos os dias a um risco fatal buscando artefatos explosivos e usam informação da inteligência para evitar atentados, a fim de proteger os afegãos". "Os extremistas talebans levam consigo medo, morte e destruição aos afegãos, que já se viram submetidos a um conflito durante muito tempo", afirmou o porta-voz.