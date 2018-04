EUA dizem que Teerã quer desviar atenção de sanções

"O Irã está hoje sob mais sanções do que jamais esteve, sua economia tem sido afetada por elas. O que vemos são atos provocativos, atos desafiadores desenhados para distrair a atenção dos comprovados impactos dessas sanções", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.

Segundo Carney, o anúncio sobre os novos reatores não foi novidade, e suas atividades estão sob as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). "Os Estados Unidos nunca objetaram as atividades nucleares pacíficas e civis do Irã." / DENISE CHRISPIM MARIN