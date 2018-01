EUA dizem ter capturado Ali Químico no Iraque Autoridades norte-americanas informaram que o ex-conselheiro presidencial do Iraque, Ali Hassan al-Majid, conhecido como "Ali Químico", foi capturado. Durante a guerra, os EUA tinham informado que Al-Majid, o número 5 da lista dos iraquianos mais procurados pela coalizão, tinha sido morto, mas desmentiram a informação e admitiram que ele continuava vivo no início de junho. A CNN informou que Ali foi levado em custódia há vários dias pelas forças da coalizão, mas não informou o local da prisão do ex-conselheiro. Al-Majid é considerado o autor dos ataques químicos contra os curdos.