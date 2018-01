EUA dizem ter capturado meio-irmão de Saddam Barzan Ibrahim al-Tikrit, meio-irmão de Saddam Hussein, foi capturado por forças americanas em Bagdá, segundo o Exército americano. O general americano Vincent Brooks disse que Ibrahim al-Tikrit, antigo diretor do serviço de espionagem iraquiano, foi capturado sozinho, com base em dicas fornecidas por iraquianos. "Na manhã de hoje (quinta-feira) forças especiais dos EUA apoiadas pelos fuzileiros americanos capturaram Barzan Ibrahim al-Tikrit" disse Brooks, em entrevista em Catar. "Barzan é um consultor do líder do antigo regime, com conhecimento extensivo de como esse regime funcionava." "Não houve vítimas ou mortes entre as forças amigas ou entre as forças inimigas", finalizou ele. Barzan era o número 52 na lista americana dos 55 iraquianos mais procurados. No dia 13 de abril, um dos principais partidos de iraquianos de origem curda afirmou que seus combatentes, com a ajuda de forças especiais americanas, haviam capturado Watban Ibraham Al-Tikriti. Watban também é meio-irmão de Saddam Hussein e chegou a ocupar por algum tempo o cargo de ministro do Interior do Iraque. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui. Veja o especial :