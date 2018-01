EUA dizem ter encontrado pó branco e antídotos no Iraque Soldados norte-americanos encontraram dentro de um complexo industrial, nos arredores de Bagdá, milhares de caixas contendo um pó branco suspeito, antídotos contra agentes nervosos e documentos em árabe sobre como se engajar numa guerra química. No entanto, autoridades norte-americanas envolvidas na investigação comentaram que testes iniciais mostram que o pó branco deve ser um produto explosivo. O coronel John Peabody, comandante da brigada de engenharia da 3ª Divisão de Infantaria, disse que o material foi encontrado nesta sexta-feira no interior do complexo industrial Latifiya, cerca de 40 quilômetros ao sul de Bagdá, a capital iraquiana. "Claramente, trata-se de um local suspeito", acredita Peabody. Sob condição de anonimato, uma fonte informou à Associated Press que o material ainda está passando por testes. O local onde ocorreu a descoberta é enorme e os soldados ainda o investigam, em busca de possíveis armas de destruição em massa, prosseguiu a fonte. "Estudos iniciais indicam que o material provavelmente não é nada além de explosivo, mas ainda estamos investigando o local", informou. Peabody disse que os soldados norte-americanos encontraram milhares de caixas de 12cm x 5cm. Cada uma delas continha três recipientes com pó branco. Também foram descobertos documentos, escritos em árabe, que explicam como deve ocorrer o engajamento numa guerra química. Ainda de acordo com ele, os soldados encontraram atropina, um medicamento utilizado para combater os efeitos de agentes nervosos, e um produto utilizado, em combinação com a atropina, para tratar possíveis vítimas de um ataque químico. O local foi identificado pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) como uma instalação suspeita de armazenar armas químicas, biológicas ou nucleares. Os inspetores de armas da ONU visitaram o local mais de 10 vezes durante os meses em que estiveram no Iraque, mas nada encontraram de errado. A última visita dos inspetores ao local ocorreu em 18 de fevereiro. Veja o especial: