EUA dizem ter prendido chefe de operações da Al-Qaeda no Golfo Pérsico O chefe de operações da rede extremista Al-Qaeda no Golfo Pérsico, Abd al-Rahim al-Nashiri, foi capturado pelos Estados Unidos, garantiram nesta quinta-feira funcionários do alto escalão do governo norte-americano. Al-Nashiri, um suposto mentor do ataque contra o destróier USS Cole em outubro de 2000, foi capturado num país não revelado no início deste mês e está sob custódia dos Estados Unidos, prosseguiram as fontes. Ele é o mais destacado líder da Al-Qaeda capturado desde que CIA, o FBI e autoridades paquistanesas capturaram em março Abu Zubaydah, diretamente subordinado a Osama bin Laden, em Faisalabad, no Paquistão. Al-Nashiri é suspeito de planejar diversas outras ações da Al-Qaeda, inclusive os atentados contra as embaixadas dos EUA no Quênia e na Tanzânia, em 1998.