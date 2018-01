EUA dizem ter prendido importante líder da Al-Qaeda A Casa Branca anunciou a captura de Riduan Bin Isomuddin, conhecido como Hambali, descrito pelas autoridades americanas como principal representante e planejador de operações da Al-Qaeda para o Sudeste Asiático. O governo dos EUA se referiu à prisão como ?um golpe importante no inimigo?. ?Sua captura é mais uma importante vitória na guerra global contra o terrorismo?, diz o governo americano. Uma alta autoridade da administração Bush descreve o suspeito como ?um dos terroristas mais letais do mundo? e disse que seu grupo, Jemaah Islamiya, está ligado ao atentado de 2002 em Bali, na Indonésia, e a diversos atentados contra igrejas nas Filipinas. Ele também é um suspeito do ataque contra o hotel Marriot em Jacarta e de associação com Khalid Sheik Mohammed, o suposto mentor intelectual dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os EUA, capturado neste ano. Hambali foi capturado na Ásia e está sendo mantido num local secreto, dizem autoridades. Ele também parece ligado ao 11 de setembro - um de seus assessores patrocinou reuniões, em 2000, entre dois dos seqüestradores responsáveis pela execução dos atentados e um representante da Al-Qaeda.