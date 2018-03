EUA doam US$ 15 mi à ONU para ajuda a refugiados Os Estados Unidos anunciaram a entrega de US$ 15 milhões ao Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur), em vista dos preparativos para uma eventual guerra com o Iraque. Os EUA também pediram que outros países ajudem as organizações humanitárias. A Emabaixada dos EUA perante a ONU em Genebra explica, em carta, que os fundos são destinados à preparação de materiais, víveres e pessoal para uma ?crise humanitária em potencial? na região do Oriente Médio.