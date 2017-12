EUA doam US$ 25 milhões para refugiados afegãos O presidente dos Estados Unidos, George W.Bush, decidiu hoje que sejam destinados US$ 25 milhões para atender às necessidades dos refugiados do Afeganistão. Em memorando ao secretário de Estado, Colin Powell, Bush afirmou que ajudar a resolver o problema "é importante para o interesse nacional". A possibilidade de um ataque militar americano ao Afeganistão, em resposta aos atentados terroristas de 11 de setembro, levou muitos afegãos a fugirem para o Paquistão e outros países fronteiriços. Milhares de refugiados estão na fronteira com o Paquistão. E as Nações Unidas levantaram a hipótese de que mais de 1,5 milhão de afegãos pode tentar escapar do país. Na quinta-feira, a ONU pediu contribuições de quase US$ 600 milhões em benefício dos refugiados do Afeganistão, que protagonizam aquela que pode vir a ser "a crise humanitária mais séria do planeta".