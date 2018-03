EUA doarão 100 mil t de alimentos à Coréia do Norte, diz Powell O secretário de Estado dos EUA, Collin Powell, afirmou que os EUA devem doar até 100 mil toneladas em alimentos à Coréia do Norte este ano, por meio do programa de emergência da agência das Nações Unidas de ajuda ao país. Em discurso após a cerimônia de posse do presidente sul-coreano, Powell afirmou que as doações buscam assegurar que "pessoas necessitadas recebam a comida que lhes é enviada". Powell afirmou que 157 mil toneladas de alimentos foram embarcados à Coréia do Norte no ano passado, indicando que os EUA foram o maior doador de alimentos ao país em 2002.