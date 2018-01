EUA doarão US$ 20 milhões para ajudar a economia palestina O governo americano comprometeu-se a liberar US$ 20 milhões para estimular a economia palestina, dizem os participantes de uma conferência de doadores realizada na Noruega. O ministro do Trabalho palestino, Ghassan Khatib, disse que a decisão americana foi comunicada na segunda-feira. Segundo ele, o dinheiro será destinado ao orçamento da Autoridade Nacional Palestina. "Parece haver um amplo reconhecimento, nesta conferência, das necessidades urgentes da Autoridade Palestina por ajuda financeira imediata", declarou. Autoridades israelenses e palestinas estão reunidas em Oslo desde terça-feira com representantes do Banco Mundial e de países doadores, com o objetivo de ampliar a ajuda internacional ao organismo que governa os palestinos.