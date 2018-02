EUA e Afeganistão liberam área dominada por talebans Oficiais da marinha e tropas afegãs que combatiam em Marjah reuniram-se neste sábado com soldados norte-americanos, liberando o último grande ponto de resistência dos talebans na cidade. As forças praticamente não encontraram fogo adversário, indicando que os militantes fugiram ou se misturaram com a população local, talvez para preparar ataques mais tarde, caso o governo afegão não consiga dominar a cidade. Acredita-se que alguns insurgentes do taleban ainda estejam no oeste de Marjah.