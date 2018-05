EUA e aliados buscam país que aceite receber Kadafi

Os EUA e aliados já começaram a procurar um país, principalmente na África, que esteja disposto a receber o coronel Muamar Kadafi se ele for deposto na Líbia, apesar de relatórios de inteligência indicarem que não há entre os líderes rebeldes um sucessor para o ditador líbio.

A intensa busca por um país que aceite Kadafi tem sido conduzida secretamente pelos EUA. O esforço é complicado por causa do possível indiciamento de Kadafi pelo Tribunal Criminal Internacional, em Haia, pelo atentado contra o voo da Pan Am sobre a cidade escocesa de Lockerbie, em 1988, e atrocidades na Líbia. Segundo funcionários americanos, encontrar um país que não seja signatário do acordo que exige que os governos entreguem qualquer indiciado pelo tribunal pode ser um incentivo para Kadafi abandonar o poder. Mas o líder líbio tem se mostrado desafiador e ontem suas tropas bombardearam o leste de Ajdabiya, forçando os moradores e os rebeldes a ir para o norte da cidade. Os rebeldes responderam ao ataque e nenhuma força do governo tentou invadir Ajdabiya, estratégica entrada para o leste do país, controlado pela oposição.