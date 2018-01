EUA e aliados consideram aplicar sanções mais duras contra a Coreia do Norte

VANCOUVER, CANADÁ - Os 20 países que se reuniram nos dois últimos dias para discutir a crise norte-coreana concordaram nesta terça-feira, 16, em considerar sanções mais duras para pressionar a Coreia do Norte a desistir de suas armas nucleares. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, alertou Pyongyang que, se não houver negociações, isso poderia desencadear uma resposta militar.

+ TV pública japonesa alerta por engano para disparo de míssil norte-coreano

O encontro ocorreu em Vancouver, no Canadá, entre ministros e diplomatas de países que apoiaram a Coreia do Sul durante a Guerra da Coreia (1950-1953). Eles concordaram em endurecer a "interdição marítima" contra a Coreia do Norte para evitar que o país viole, através do contrabando, as sanções impostas pelo seu programa nuclear, disse Tillerson.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O representante americano na cúpula disse que os aliados não desejam interferir no transporte marítimo, mas advertiu que se deve tomar medidas para evitar a transferência de mercadorias entre barcos em alto mar. Na reunião, também foi prometido renovar o diálogo entre as duas Coreias "na esperança de que isso leve para uma flexibilização sustentada das tensões". Além disso, os participantes concordaram que uma solução diplomática para a crise seria essencial e possível.

Tillerson afirmou que a única forma de a Coreia do Norte aceitar negociar seu programa nuclear é penalizar mais Pyongyang por seus atos. "Devemos aumentar o custo do comportamento do regime até o ponto de a Coreia do Norte chegar à mesa de negociações para ter negociações críveis", disse.

+ Falso alerta de míssil balístico causa pânico no Havaí

A ministra de Assuntos Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, disse que os países não buscam "uma mudança de regime ou seu colapso" e que concordam em "trabalhar juntos para que as sanções sejam estritamente executadas" na Coreia do Norte.

Perguntado sobre se os americanos deveriam temer uma guerra com a Coreia do Norte, Tillerson afirmou que "todos necessitamos estar muito sóbrios e com a mente clara sobre a situação atual".

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, se recusa a desistir do desenvolvimento de mísseis nucleares capazes de atingir os EUA diante das crescentes sanções impostas pelas Nações Unidas, o que gera medos de uma nova guerra na península coreana. /Reuters, AFP e EFE