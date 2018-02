EUA e aliados vão continuar combate ao Estado Islâmico

Obama se reuniu com chefes militares de mais de 20 países da coalizão nesta terça-feira, na base da Força Aérea americana em Maryland, para discutir estratégias após o recente avanço do grupo extremista na cidade síria curda de Kobane e na província iraquiana de Anbar. Mais cedo, a coalizaão liderada pelos EUA lançou 21 bombardeios aéreos na área de Kobane.

"Bombardeios aéreos vão continuar nas duas áreas", afirmou Obama. A Casa Branca afirmou que o presidente não quer que Kobane seja domina pelo Estado Islâmico e iria considerar um pedido de oficias militares para intensificar a campanha militar a fim de que isso não aconteça.

Um oficial militar afirmou que autoridades internacionais discutiram "táticas em diversas frentes", mas endossaram a atual estratégica.

Um militar americano envolvido nas negociações afirmou que os chefes de defesa concordaram em recomendar a seus países que continuem a atuar juntos contra o Estado Islâmico, "contribuindo com as capacidades mais adequadas de cada nação".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A aliança enfrenta um novo desafio com o lançamento de bombardeios aéreos pela Turquia contra rebeldes curdos dentro da fronteira do país, prejudicando planos americanos de focarem no Estado Islâmico. Os EUA têm pressionado a Turquia para assumir um papel mais ativo na campanha para destruir o grupo extremista. Autoridades de Ancara participaram da reunião desta terça-feira. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.