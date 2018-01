EUA e Austrália assinam acordo de livre comércio Os Estados Unidos e a Austrália assinaram hoje um acordo de livre comércio que prevê a eliminação imediata de tarifas em praticamente todos os produtos manufaturados que os EUA exportam para a Austrália e vice-versa. O representante do Comércio dos EUA, Robert Zoellick, descreveu o acordo, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso, como "a mais significativa redução imediata de tarifas do setor industrial já obtida em um acordo de livre comércio assinado pelo país." A Austrália, 13.º maior mercado para as exportações americanas compra mais mercadorias dos EUA do que de qualquer outro país. A corrente de comércio entre os dois países totalizou US$ 28 bilhões em 2002, com um superávit de US$ 9 bilhões para os americanos. Os dois países também fizeram grandes concessões na área agrícola, abrindo inclusive os mercados de carne e laticínio. No entanto, o açúcar, um dos principais produtos da pauta de exportação australiana, ficou de fora do acordo. "Todas as exportações agrícolas dos EUA para a Austrália em um total de mais de US$ 400 milhões, terão acesso livre de tarifas automaticamente", informa o comunicado. Os países também se comprometeram a abrir totalmente suas respectivas áreas de compras governamentais.