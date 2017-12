EUA e britânicos bombardeiam o Iraque Aviões britânicos e norte-americanos que patrulham uma zona de exclusão aérea no norte do Iraque bombardearam sistemas de defesa antiaérea nesta segunda-feira. O ataque seria uma resposta a supostos disparos da artilharia antiaérea, disseram oficiais norte-americanos. O Iraque informou que as bombas norte-americanas deixaram quatro mortos. Esta foi a primeira vez que aviões norte-americanos e britânicos bombardearam o Iraque desde os atentados de 11 de setembro contra os Estados Unidos, disse o capitão Brian Cullin, porta-voz do Comando Euro-Americano em Stuttgart, Alemanha. O bombardeio ocorreu em meio ao acirramento de um debate sobre se o Iraque deveria ser o próximo alvo dos Estados Unidos numa campanha "antiterrorismo". As bombas foram despejadas após forças iraquianas em Mosul, no norte do país, terem disparado contra aviões que faziam patrulhas aéreas de rotina, informou o Comando Euro-Americano em um comunicado por escrito. "Todas as aeronaves da coalizão deixaram a área em segurança", dizia o comunicado. Aviões britânicos e norte-americanos com base no sudeste da Turquia realizam patrulhas aéreas sobre o norte do Iraque desde 1991. A França, que inicialmente participava da operação, retirou-se em 1996. Os dois países alegam que as patrulhas foram organizadas para "proteger" a população curda que habita o norte do Iraque de supostas ofensivas do presidente Saddam Hussein. "Há um comprometimento diário feito por três importantes companheiros de coalizão para com uma população que ainda sentimos a obrigação de proteger", alegou Cullin. A expectativa de que o Iraque seja o novo alvo da campanha liderada pelos Estados Unidos contra o terrorismo foi fortalecida na semana passada, quando o presidente George W. Bush pronunciou o discurso do Estado da União. Para Bush, o Iraque faz parte de um "eixo do mal", que seria composto ainda por Irã e Coréia do Norte. Ele acusa estes países de tentarem obter armas de destruição em massa.