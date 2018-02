EUA e China buscam 'desnuclearizar' Coreia do Norte

A questão agora é se Pequim vai cumprir sua promessa de manter "a paz e a estabilidade" e trabalhar com Washington para alcançar a meta de uma península coreana livre de armas nucleares.

As declarações dos responsáveis pelas políticas externas em ambos os países ocorrem em um momento no qual a Coreia do Norte parece estar se preparando para testar um míssil, o que provocou séria preocupação dos EUA e de seus dois aliados asiáticos - a Coreia do Sul e o Japão. "Nós podemos - os EUA e a China - ressaltar nosso compromisso conjunto com a desnuclearização da península coreana de uma maneira pacífica", afirmou em Pequim a jornalistas o Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, antes de um jantar com o conselheiro de Estado chinês, Yang Jiechi.

Kerry e Yang disseram que buscarão uma resolução pacífica para o impasse nuclear da Coreia do Norte, que só tem piorado nos últimos meses sob o comando do seu jovem líder Kim Jong Un.

Desde a realização de um teste de um artefato atômico em fevereiro, a Coreia do Norte ameaçou fazer novos testes de sua capacidade de mísseis e ainda ameaçou ataques nucleares contra os Estados Unidos, enquanto expande seu programa de enriquecimento de urânio e plutônio condenado pela Organização das Nações Unidas (ONU). As informações são da Associated Press.