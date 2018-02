EUA e China lançam 'nova e ampla relação' Em dois dias de conversas, os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da China, Xi Jinping, conseguiram aproximar as posições dos dois países. O encontro informal foi considerado suficiente, por assessores dos dois lados, para o lançamento de "uma nova e ampla relação" entre ambas as potências. Mas as raízes de possíveis conflitos - os ciberataques chineses aos EUA e as disputas territoriais na Ásia - continuam intocadas. De concreto, Obama e Xi concordaram em iniciar as conversas sobre um acordo para limitar a emissão de gases do efeito estufa. Também chegaram ao consenso sobre o aumento da pressão sobre a Coreia do Norte, de forma a levar o país de volta à negociação internacional sobre seu programa nuclear.