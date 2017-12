EUA e Coréia do Norte irão discutir aproximação diplomática Autoridades dos Estados Unidos e Coréia do Norte irão se reunir em Nova York nos dias 5 e 6 de março para uma discussão inicial sobre o reestabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, informou nesta quarta-feira, 28, o Departamento de Estado americano. As negociações estavam previstas no acordo fechado no dia 13 de fevereiro, em que a Coréia do Norte concordou em tomar medidas para seu desarmamento nuclear, em troca de uma ajuda de US$300 milhões. No entanto, o porta-voz Sean McCormack disse que a reunião será entre o subsecretário de Estado Christopher Hill e o vice-chanceler norte-coreano Kim Kye Gwan. "Aviso que essa reunião é só um primeiro passo. É uma conversa inicial", disse o porta-voz Sean McCormack a repórteres. "Não o encarem como um encontro que vá dar resultados imediatos. Ninguém vai sair pela porta com um papel com um acordo na mão", acrescentou. O acordo, fechado quatro meses depois do teste nuclear que surpreendeu o mundo, exige que o país comunista feche seu principal reator e permita inspeções internacionais. Também previu a formação de um grupo de trabalho sobre a normalização das relações entre os EUA e a Coréia do Norte. Segundo McCormack, os EUA serão representados pelo secretário-assistente de Estado Christopher Hill e a Coréia do Norte por seu principal negociador nuclear, Kim Kye-gwan. De acordo com o porta-voz, Kim deve chegar a São Francisco nos próximos dias e se reunirá com outras entidades na cidade antes de seguir para Nova York.