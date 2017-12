EUA e Coreia do Norte parabenizam presidente da China por novo governo

WASHINGTON - Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, felicitaram o colega chinês, Xi Jinping, pela nova formação da liderança da China revelada no Congresso do Partido Comunista, em Pequim, na quarta-feira.

+ Análise: as chinesas ficam de lado no show de Xi

“Falei com o presidente Xi, da China, para parabenizá-lo por sua elevação extraordinária. Também discuti Coreia do Norte e comércio, dois assuntos muito importantes”, escreveu Trump, em sua conta no Twitter.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Melania e eu estamos ansiosos para estar com o presidente Xi e a senhora Peng Liyuan na China dentro de duas semanas, numa visita que esperamos que seja histórica! ", acrescentou.

Xi disse a Trump que a China irá “seguir firmemente o caminho do desenvolvimento pacífico” e promover “coordenação e cooperação entre grandes potências mundiais”, relatou a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Trump deve se reunir com o poderoso líder asiático durante sua visita de estado à China no início do próximo mês, como parte de sua viagem à Ásia, na qual também visitará Japão, Coreia do Sul, Vietnã e Filipinas.

Um alto conselheiro de Trump disse que "o presidente tem uma ótima relação de trabalho com Xi e quer continuar promovendo (...) uma relação construtiva e orientada a obtenção de resultados". "O 19º Congresso do Partido (Comunista) é uma oportunidade para conseguirmos algumas coisas nesta relação visando estar em uma boa posição para o futuro", acrescentou o conselheiro.

Aliado

Já o líder norte-coreano, que tem em Pequim seu principal aliado econômico e político, enviou uma rara mensagem de parabéns, desejando ao líder chinês “grande sucesso” em suas tarefas futuras como chefe da nação, informou a mídia estatal da Coreia do Norte.

O gesto amigável por parte de Kim, que raramente emite mensagens pessoais, foi enviado após o fim do Congresso do Partido Comunista da China. A mensagem vem em um momento em que a China está sendo pressionada pela comunidade internacional a fazer mais para controlar os testes de míssil e nuclear da Coreia do Norte, que têm elevado tensões globalmente.

“Expressou a convicção de que as relações entre as duas partes e os dois países se desenvolverá no interesse dos povos dos dois países”, disse a agência de notícias estatal norte-coreana em comunicado nesta quinta-feira, citando a mensagem enviada por Kim a Xi.

O Congresso comunista inscreveu a doutrina de Xi na constituição do partido, colocando-o no mesmo nível do líder histórico Mao Tsé-tung. Xi alimenta especulações sobre o tempo que permanecerá no cargo, ao não se referir a um possível sucessor ao final de mais um mandato de cinco anos. / REUTERS, EFE e AFP