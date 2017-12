EUA e Coréia do Norte voltam à mesa de negociação Representantes americanos e norte-coreanos devem voltar a se reunir nesta quarta em Pequim para discutir o desarmamento nuclear da Coréia do Norte, informou nesta terça o Departamento de Estado americano. O encontro, o segundo em dois dias, será liderado pelo negociador da Coréia do Norte, o vice-ministro Kim Kye Gwan, e pelo negociador americano, o secretário de Estado adjunto, Christopher Hill. Hoje aconteceu uma primeira reunião entre Coréia do Norte, Estados Unidos e China. Os EUA esperam que, nas conversas, a Coréia do Norte demonstre seu compromisso de abandonar seu programa de armas nucleares, informaram fontes do Departamento de Estado. "O principal propósito destas reuniões é dizer aos norte-coreanos o que a Coréia do Norte precisa fazer", disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas. Também espera-se que, nos encontros, sejam estabelecidas as bases para a nova rodada de conversações multilaterais entre Rússia, EUA, as duas Coréias, China e Japão.