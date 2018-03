EUA e Coreia do Sul vão retomar exercícios militares na Península Coreana

WASHINGTON - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, disse nesta terça-feira, 20, que vai retomar no dia 1º de abril os exercícios militares com a Coreia do Sul na Península da Coreia, num movimento que pode atrapalhar os planos de uma reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Em um breve comunicado, o Pentágono disse que o Secretário de Defesa americano, Jim Mattis e seu contraparte sul-coreano, Song Young-moo, concordaram em seguir com os manobras militares, Foal Eagle e Key Resolve. Ambas geralmente começam entre o final de fevereiro e início de março, com duração de dois meses, mas foram suspensas durante os jogos da Olimpíada de Inverno da Coreia do Sul. O Pentágono ainda disse que a Coreia do Norte foi notificada sobre a retomada dos exercício e de sua natureza "defensiva".

O evento esportivo serviu para que a Coreia do Sul e Coreia do Norte, tecnicamente ainda em guerra, trocassem emissários, o que levou ao anúncio de duas importantes reuniões onde discutirão a possível desnuclearização do regime norte-coreano. A primeira vai acontecer em abril entre o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e será a primeira cúpula intercoreana em 11 anos, enquanto a segunda reunirá, no mês seguinte, Kim e o presidente americano, Donald Trump, que seria o primeiro encontro histórico entre os líderes dos dois países.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ EUA e Coreia do Sul terão menos manobras militares

+ Chanceler sul-coreana viajará aos EUA para discutir encontro entre Trump e Kim

+ Trump desdenha acordo com o Irã e dificulta negociações com a Coreia do Norte

De acordo com fontes citadas pela agência de notícias sul-coreana "Yonhap", os exercícios do Foal Eagle poderia reduzir pela metade a sua duração, e o Key Resolve, que se desenvolvem durante duas semanas, começariam no dia 23 de abril, com o objetivo de não gerar atritos na cúpula. /AP e EFE