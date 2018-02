EUA e empresários pedem voto em Sanchéz de Lozada O empresariado boliviano, o presidente Jorge Quiroga e até a Embaixada dos Estados Unidos na Bolívia tentavam facilitar a formação de uma aliança que permita no Congresso a escolha de Gonzalo Sánchez de Lozada para presidente do país. O Tribunal Eleitoral Nacional informou que Sánchez de Lozada, que governou a Bolívia entre 1989 e 1993, obteve 624.126 votos, ou 22,46% do total. No segundo lugar, aparece o líder dos plantadores de coca Evo Morales, do esquerdista Movimento ao Socialismo (MAS), com 581.884 (20,94%). Em terceiro, vem o capitão da reserva do Exército Manfred Reyes Villa, da populista Nova Força Republicana (NFR), que somou 581.163, ou 20,91%. A constituição estabelece que, pelo fato de nenhum candidato ter obtido a maioria simples dos votos, os dois primeiros colocados - Sánchez de Lozada e Morales - devem tentar obter 79 votos entre os 157 membros do Congresso. De acordo com cálculos preliminares, o MNR possui 47 congressistas, o MAS, 35; o MIR, 31; e a NFR, 27. Portanto, para formar o governo, Sánchez de Lozada precisará dos votos da MIR, e de pelo menos mais um, que lhe foi oferecido pela União Cívica Solidária. A NFR anunciou que não votará pelo ex-presidente. A tensão pela indefinição sobre quem será o presidente a partir de 6 de agosto cresceu nos últimos dias, depois que Morales passou para o segundo lugar, em uma surpreendente arrancada. Morales exige o livre cultivo da folha de coca, rechaça o modelo neoliberal, desafia o embaixador dos Estados Unidos, Manuel Rocha, em duelos verbais e defende a reestatização das empresas privatizadas no primeiro governo de Sánchez de Lozada, o que inquietou os investidores estrangeiros. Mas os resultados oficiais foram questionados pela NFR, que denuncia uma suposta "fraude informática". Erick Reyes Villa, principal colaborador e irmão do candidato, disse que pelo menos 320 das 19.995 urnas habilitadas tiveram seus dados propositalmente computados de forma errada, a fim de favorecer o MNR. Por este motivo, ele exigiu uma auditoria nas urnas, pedido que o Tribunal Eleitoral já acatou. Roberto Fernández, presidente da NFR, já anunciou que seu partido não apoiará nenhum dos dois candidatos e passará para a oposição. Manfred Reyes Villa, por sua vez, informou que nas últimas horas foi procurado pelo embaixador norte-americano, que pediu a ele que os congressistas de seu partido votem por Sánchez de Lozada, e não por Morales, o qual acusa de vínculos com o narcotráfico. A chave das negociações está nas mãos do governista MIR. Porém, o ex-presidente social-democrata Paz Zamora não esconde um profundo rancor por Sánchez de Lozada, acusado pelo mirista de ter lançado uma campanha, em 1994, para vinculá-lo ao narcotráfico. Fontes ligadas ao empresariado informaram que uma delegação de altos executivos visitou Paz Zamora para que este viabilize a eleição de Sánchez de Lozada, a quem o empresariado considera o único capaz de manter a estabilidade econômica e tirar o país da crise. Por sua vez, o presidente Quiroga pediu a intervenção do cardeal católico Julio Terrazas para ajudar a acabar com o impasse. Poucos dias antes das eleições, Rocha advertiu ao eleitorado que, se Morales chegar ao governo, seu país poderia cortar a ajuda econômica e fechar seus mercados para a Bolívia.