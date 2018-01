EUA e Europa chegam a acordo sobre concorrente do GPS A União Européia e os Estados Unidos informam ter resolvido a maioria das objeções americanas ao plano europeu de construir um sistema de navegação por satélite rival do GPS americano. Numa declaração conjunta que se segue a dois dias de conversações em Bruxelas, as delegações informam ter chegado a um acordo sobre ?a maior parte dos princípios gerais? da cooperação entre o Global Positioning System e o plano europeu, o Galileu. ?As poucas questões restantes... dizem respeito, principalmente, a aspectos legais e de procedimento?, diz a nota conjunta, acrescentando que um esforço ?diligente? continua para resolvê-las. A UE espera ter a rede de satélites de ? 3,6 bilhões operando em 2008, mas o projeto quase fracassou diversas vezes, por conta de restrições e conflitos com os EUA, que alega temer interferência do Galileu com o GPS.