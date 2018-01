EUA e Europa concordam com resolução sobre o Irã Fazendo dolorosas concessões, os Estados Unidos aceitaram nesta terça-feira uma proposta européia que ameniza o tom das críticas ao governo iraniano pela falta de transparência em seu programa nuclear e concordaram com a inclusão de alguns elogios à boa vontade do Irã para suas instalações aos inspetores internacionais. Americanos e europeus chegaram a um acordo sobre o teor de uma resolução preparada para uma conferência de alto nível da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) depois de dias de acirradas negociações para se encontrar um ponto de equilíbrio entre os elogios e as críticas ao Irã. Washington insiste que Teerã que construir armas nucleares. O governo iraniano nega e alega que seu programa nuclear tem fins estritamente pacíficos, para produção de energia elétrica. Os EUA tentaram aprovar uma condenação ao Irã por supostamente não cumprir em sua totalidade uma promessa de revelar suas atividades nucleares passadas e presentes. O governo americano queria ainda deixar aberta a possibilidade de futuro envolvimento dos Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A AIEA é subordinada à ONU. Entretanto, os governos de Alemanha, França e Grã-Bretanha queriam centrar o foco na cooperação iraniana com a AIEA, iniciada somente depois da descoberta, no ano passado, de que Teerã tinha planos de enriquecer urânio e teria conduzido em segredo testes para sua possível aplicação em armas durante quase duas décadas. Em Teerã, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Kamal Kharrazi, comentou que no fim a AIEA acatará a alegação do Irã de que todas as suas atividades nucleares têm "fins pacíficos". A declaração foi divulgada pela estatal Agência de Notícias da República Islâmica. O texto ainda precisa ser aceito por todos os 35 países representados no comitê de diretores da AIEA. "Ainda há negociações em andamento sobre o esboço da resolução", revelou à imprensa o secretário-geral da AIEA, Mohamed ElBaradei. Apesar disso, o entendimento entre EUA e Europa parece ter tirado do caminho o principal obstáculo para um acordo de resolução sobre o Irã.