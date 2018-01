EUA e Europa entram em horário de verão Os EUA entram em horário de verão na noite de sábado, dia 3 de abril, adiantando seus relógios em uma hora. Portanto a diferença de fuso horário entre os EUA e o horário de Brasília passará de duas horas a uma hora. Ou seja, Brasília ficará uma hora à frente dos EUA. A Europa entrou em horário de verão no sábado, dia 27. Todos os países que compõem a zona do euro, com exceção de Portugal, estão duas horas à frente do horário GMT (Greenwich Mean Time). Portugal também entrou no horário de verão, mas os relógios foram ajustados apenas uma hora adiante do GMT. A diferença de fuso do horário GMT para Brasília é de três horas, sendo que em Brasília os relógios estão três horas antes do horário GMT. Portanto, com o horário de verão na Europa, Brasília está cinco horas antes da zona do euro. O Reino Unido também entrou em horário de verão (British Summer Time) no último sábado, adiantando os relógios em uma hora em relação ao horário GMT. Em relação à Brasília, a diferença aumenta para quatro horas, ou seja, Brasília encontra-se agora com seus relógios quatro horas antes do Reino Unido. As informações são do site do Greenwich Mean Time.