EUA e Europa questionam vitória de Ahmadinejad

O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, disse ontem ter "dúvidas" sobre a legitimidade do resultado das eleições presidenciais iranianas, que reelegeram o ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad. "Tenho dúvidas, mas vamos guardar os comentários enquanto não tenhamos uma ampla revisão de todo o processo", afirmou o vice-presidente durante entrevista à rede de TV americana NBC. "É preciso ver quais foram os resultados e analisá-los, algo que faremos, não somente nós, mas todos os países do mundo, e então poderemos emitir um julgamento mais apropriado", declarou. Biden explicou que, apesar de não ter "todos os detalhes", a supressão da liberdade de expressão, a repressão dos protestos dos partidários do candidato reformista Mir Hussein Mousavi e o tratamento dado aos manifestantes reforçam as dúvidas sobre os resultados. Biden afirmou que, "por enquanto", os EUA "têm de aceitar" que Ahmadinejad é o presidente do Irã. "Mas há muitas perguntas sobre a forma com ocorreram essas eleições. Estamos esperando para ver que acontece", disse. EUROPEUS Além do vice-presidente americano, diversos líderes europeus também criticaram as eleições iranianas. O chanceler francês, Bernard Kouchner, disse a jornalistas em Paris estar "muito preocupado" com a situação em Teerã depois da votação. Kouchner afirmou ainda que a tensão que tomou conta do Irã "poderá deixar cicatrizes duradouras". O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, afirmou que "o andamento das eleições no Irã deixa muitas perguntas". Ele também chamou as autoridades iranianas a "escutar cuidadosamente as acusações (de fraude) e se esforçar para dar uma explicação total". Steinmeier criticou a resposta da polícia às manifestações de rua em Teerã. "As ações violentas do serviço de segurança contra os manifestantes não são aceitáveis. Estaremos muito atentos a esta situação", afirmou. Em uma declaração conjunta, os 27 Estados que fazem parte da União Europeia (UE) disseram estar "preocupados pelas supostas irregularidades" durante a votação de sexta-feira e pelos episódios de violência registrados depois da apuração dos votos. Apesar das ressalvas, a UE parabenizou o atual presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, pela reeleição. Os presidentes do Iraque, Jalal Talabani, e do Afeganistão, Hamid Karzai, ofereceram apoio ao recém-eleito Ahmadinejad. Na mensagem enviada ao Irã pelo governo iraquiano, Talabani parabeniza Ahmadinejad por ter ganhado "a confiança e o apoio de (seu) povo". O grupo xiita libanês, Hezbollah, que recebe ajuda e armas do Irã, saudou a vitória de Ahmadinejad. PREOCUPAÇÃO Joe Biden Vice-presidente dos EUA "Tenho dúvidas, mas vamos guardar os comentários enquanto não tenhamos uma ampla revisão de todo o processo. Há muitas perguntas sobre a forma com ocorreram essas eleições" Frank-Walter Steinmeier Ministro das Relações Exteriores da Alemanha "As ações violentas do serviço de segurança contra os manifestantes não são aceitáveis. Estaremos muito atentos a esta situação" CRONOLOGIA 2005 Junho Mahmoud Ahmadinejad derrota o ex-presidente Rafsanjani e é eleito presidente prometendo combater a corrupção Agosto Irã retoma seus testes na área de enriquecimento na usina de Isfahan. Ahmadinejad diz que gostaria de "varrer Israel do mapa" 2006 Abril Teerã anuncia que conseguiu enriquecer urânio em pequena escala Dezembro Irã organiza uma conferência sobre o Holocausto e convida personalidades que negam ter havido um massacre de judeus. Conselho de Segurança aprova sanções ao país por seu programa nuclear 2007 Março Detenção de marinheiros britânicos em águas do Irã abre incidente diplomático Abril Ahmadinejad diz que o Irã pode produzir urânio enriquecido em escala industrial. Junho Racionamento de combustível desatada onda de protestos Setembro Em visita aos EUA, Ahmadinejad abre polêmica ao dizer que "não há homossexuais no Irã" Outubro EUA anuncia novas sanções 2008 Fevereiro Irã faz teste de míssil de longo alcance Março Conselho de Segurança aprova novas sanções contra Irã Julho Teerã faz novo teste de míssil de longo alcance, o Shahab-3 Dezembro Polícia fecha escritório do grupo de defesa dos direitos humanos da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz Shirin Ebadi 2009 Fevereiro Barack Obama, pede diálogo ao Irã e Ahmadinejad diz que aceita se houver "respeito mútuo" Abril Ahmadinejad causa mal-estar ao atacar Israel numa conferência da ONU sobre racismo, na Suíça, e cancela uma visita à América Latina (que incluía o Brasil) Maio Relatório diz que Irã é o país que mais patrocina o terrorismo Junho Ahmadinejad é reeleito com 63% dos votos. Oposição não admite resultado e há choques em Teerã