EUA e Europa saem do horário de verão Os EUA, vários países da Europa Ocidental, o Canadá e o México saem do horário de verão nesta fim de semana, atrasando seus relógios em uma hora; a Austrália, por sua vez, entra em horário de verão. Com isso, a Costa Leste dos EUA, que inclui Washington em Nova York, estará 5 horas atrás do padrão internacional (hora de Greenwich) e três horas atrás do horário oficial de Brasília; a Bolsa de Nova York passará a operar das 12h30 (de Brasília) às 19h (de Brasília). O Reino Unido e Portugal passarão a ter o mesmo horário de Greenwich (e duas horas à frente de Brasília). Alemanha, França, Espanha e Itália passarão a estar uma hora à frente do horário de Greenwich (e três horas à frente de Brasília). A Cidade do México ficará seis horas atrás do horário de Greenwich (e quatro horas atrás de Brasília). A parte européia da Rússia, que inclui Moscou, ficará três horas à frente do horário de Greenwich (e cinco horas à frente de Brasília). Sydney, na Austrália, passará a estar onze horas à frente do horário de Greenwich (e 13 horas à frente de Brasília).