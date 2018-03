EUA E Grã-Bretanha adiam divulgação de nova resolução Diplomatas britânicos e norte-americanos afirmaram que os EUA e a Grã-Bretanha adiaram os planos de lançamento nesta quarta-feira de uma segunda resolução sobre o Iraque, por causa dos protestos contra a guerra ocorridos no fim de semana e pressão dos líderes dos países que se opõem à guerra. "Diante das circunstâncias atuais, Washington tenta ser mais criativo", disse um diplomata. Há ainda questões que devem ser dicutidas entre o presidente norte-americano George W. Bush e o primeiro-ministro britânico Tony Blair, acrescentou. Alguns diplomatas afirmam haver chance de um rascunho de resolução começar a circular até o fim da semana, mas, acrescentaram, ainda está em discussão se a resolução incluirá um ultimato ou estabelerá uma data limite para que Saddam Hussein cumpra medidas específicas. Bush afirmou ontem que as discussões de uma nova resolução estão em andamento, mas o embaixador norte-americano John Negroponte disse que os EUA deverão esperar até a conclusão do debate aberto das Nações Unidas, hoje, antes de definir termos precisos da resolução. Os diplomatas britânicos afirmam que estão determinados a defender uma nova resolução, em parte para conter a opinião pública contra a guerra. Bush reúne-se com secretário-geral da Otan hoje O presidente norte-americano George W. Bush se reunirá com o secretário-geral da Otan, Goerge Robertson, hoje. O secretário de Estado dos EUA, Collin Powell, também deve participar do encontro. As agências de notícias não informam qual ponto será discutido na reunião.