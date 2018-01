EUA e Grã-Bretanha intensificam bombardeios no Iraque Aviões dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha intensificaram nos últimos dias seus ataques contra defesas aéreas do Iraque, indicando a crescente preocupação do Departamento de Defesa com os riscos que correm seus pilotos impondo zonas de exclusão aérea no norte e sul do país. Na terça-feira, jatos anglo-americanos atacaram dois alvos militares no sul do Iraque, um dia depois que um avião de reconhecimento não tripulado da Força Aérea dos EUA foi perdido nas proximidades da cidade sulista de Basra. O Pentágono reconheceu a perda do avião espião Predator, mas não está certo se ele foi derrubado pelos iraquianos. Os alvos de terça-feira foram instalações que oferecem comando, controle e apoio de comunicação para os aviões de combate da defesa aérea iraquiana, disse um oficial dos EUA. Mais de meia dúzia de aviões anglo-americanos promoveram os bombardeios, acompanhados de mais de uma dúzia de aparelhos de apoio. A Agência de Notícias Iraquiana noticiou que dois civis foram mortos e acusou os pilotos dos EUA e da Grã-Bretanha de agressão. "Essa pacífica vila estava bem distante de qualquer instalação militar", garantiu. O coronel Rick Thomas, porta-voz do Comando Central dos EUA responsável pelas operações militares americanas no Golfo Pérsico, disse hoje que as instalações eram um legítimo alvo militar. "Não perseguimos baixas civis, ou qualquer tipo de baixa, mas o que fizemos de alvo e o que atingimos ontem eram alvos militares", afirmou Thomas.