EUA e Grã-Bretanha podem apresentar nova resolução A Grã-Bretanha acredita que o Conselho de Segurança da ONU poderá apoiar uma segunda resolução autorizando o uso da força contra o Iraque, mas decidirá se pressionará o CS nesse sentido somente após ter ouvido o relatório dos inspetores de armas, disse Jack Straw, secretário de Relações Exteriores, informa a agência Dow Jones. Já a CNN diz que os EUA estão preparando uma nova resolução deixando claro que o Iraque não se desarmou e que "chegou o momento de cumprir" a resolução que levou os inspetores de volta ao Iraque. Straw ressaltou que a resolução 1441 exigia cooperação rápida e completa do Iraque. "Cada um dos membros do Conselho de Segurança assinou o 1441", afirmou. "As palavras têm de ter um significado e o significado de tais palavras era que se não houvesse a mais completa e ativa cooperação por parte do Iraque, então a força teria de ser usada", acrescentou. Straw embarcou para Nova York para ouvir a apresentação de Hans Blix, o chefe dos inspetores de armas. Ministros da Rússia, China e França devem participar de reunião A CNN informou que os ministros de Relações Exteriores da Rússia, China e França também estarão presentes na reunião do Conselho de Segurança da ONU, para apresentar a visão de seus países sobre o impasse em relação ao Iraque, ao invés de deixar esta tarefa aos embaixadores das Nações Unidas.