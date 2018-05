EUA e Grã-Bretanha propõem aumentar papel da ONU no Iraque Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha apresentaram na terça-feira uma proposta de resolução que encarrega a Organização das Nações Unidas (ONU) de tentar conciliar as facções do Iraque, o que permitiria a eventual retirada das duas potências ocidentais. A resolução, que deve ser aprovada na quinta-feira pelos 15 países do Conselho de Segurança, amplia o mandato da Missão de Assistência da ONU para o Iraque (Unami, na sigla em inglês), conferindo-lhe também autoridade para promover o diálogo entre o Iraque e seus vizinhos. "A ONU precisa desempenhar um papel ampliado em ajudar os iraquianos a superarem as dificuldades que têm no momento", disse a jornalistas o embaixador dos EUA na ONU, Zalamy Khalilzad, que já representou Washington em Bagdá. "A ONU pode, dada a sua vantagem comparativa, desempenhar um papel em facilitar e ajudar os iraquianos a alcançarem essa meta", disse ele, citando também a necessidade de apoio das potências regionais à reconciliação e de uma solução para problemas de refugiados. Khalilzad lembrou que há atores da política iraquiana, como o aiatolá xiita Ali Al Sistani, que se recusam a conversar com os EUA ou a Grã-Bretanha, mas estariam dispostos a contatos com a ONU. Desde que foi criada, há quatro anos, a Unami tem como principal tarefa ajudar em eleições e direitos humanos. A entidade retirou seus funcionários estrangeiros do Iraque depois do atentado que matou o chefe da missão, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, e mais 22 pessoas, cinco meses depois do início da ocupação norte-americana, em março de 2003. Posteriormente, parte do pessoal voltou. Atualmente, a Unami tem cerca de 50 funcionários estrangeiros na Zona Verde (área fortificada de Bagdá). Funcionários da ONU disseram haver intenção de aumentar o contingente para lidar com as novas tarefas.